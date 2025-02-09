Lastik Botla Balığa Çıkan 3 Arkadaş Ölümden Döndü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi balığa çıkan 3 arkadaş ölümden döndü. Rüzgar nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 3 arkadaş polis ekibince son anda kurtarıldı.

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Lastik Botla Balığa Çıkan 3 Arkadaş Ölümden Döndü

Antalya'da balık tutmak için lastik botla denize açılan 3 arkadaş, bir süre sonra dalgalar ve rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyıdan uzaklaşan amatör balıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekibi, lastik botu çekerek 3 kişiyi karaya çıkardı.

Bottakilerden Ahmet Serkan Kaplan gazetecilere, saat 06.00'da 2 arkadaşıyla balık tutmak için denize açıldıklarını söyledi.

Sabah saatlerinde dalga olmadığını, bir süre sonra rüzgarın şiddetini arttırdığını anlatan Kaplan, "Daha sonra sürüklenmeye başladık, talihsiz bir durum oldu ve çapamız da kırıldı. Bizi kurtaran polislere teşekkür ederiz" dedi.

Turgay Tok ise kendisinin de sabah erken saatte denize açıldığını ve ilerleyen saatte rüzgarın çıktığını ifade etti. Bottaki 3 kişinin çapalarının düştüğünü söyleyerek kendisinden yardım istediklerini belirten Tok, "Açıkta çok dalga vardı, bot sürüklenmesin diye benim lastik bota bağladık. Sonra ekip gelip kurtardı" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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