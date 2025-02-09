Anahtarı Unuttu, Arabasından Oldu: 2 Hırsız Yakalandı
Esenler'de anahtarı kontakta bırakan sürücü hayatının şokunu yaşadı. Anahtarı üstünde gören hırsızlar otomobili çaldı. Ekipler 2 hırsızı yakaladı.
İstanbul Esenler'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Y.K'nin anahtarını kontakta bırakarak caddeye park ettiği otomobilinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.K. (21) ve T.G'yi (20) gözaltına aldı.
Sorgulamada S.K'nin 12, T.G'nin 4 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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