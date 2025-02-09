Anahtarı Unuttu, Arabasından Oldu: 2 Hırsız Yakalandı

Esenler'de anahtarı kontakta bırakan sürücü hayatının şokunu yaşadı. Anahtarı üstünde gören hırsızlar otomobili çaldı. Ekipler 2 hırsızı yakaladı.

Son Güncelleme:
Anahtarı Unuttu, Arabasından Oldu: 2 Hırsız Yakalandı

İstanbul Esenler'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Y.K'nin anahtarını kontakta bırakarak caddeye park ettiği otomobilinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.K. (21) ve T.G'yi (20) gözaltına aldı.

Sorgulamada S.K'nin 12, T.G'nin 4 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yakalanan Hırsız Suç Makinesi ÇıktıYakalanan Hırsız Suç Makinesi ÇıktıGüncel

Film Gibi Soygun! Havalandırma Boşluğunda 3 Gün Saklanan Hırsız TutuklandıFilm Gibi Soygun! Havalandırma Boşluğunda 3 Gün Saklanan Hırsız TutuklandıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hırsız Otomobil Polis İstanbul Gözaltı
Son Güncelleme:
İstanbul'da Ev Baskını: 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı İstanbul'da Ev Baskını: 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Lastik Botla Balığa Çıkan 3 Arkadaş Ölümden Döndü Lastik Botla Balığa Çıkan 3 Arkadaş Ölümden Döndü
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
ÇOK OKUNANLAR
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?
Çarpıcı 'Mansur Yavaş' İddiası: Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak 'Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak'