Yakalanan Hırsız Suç Makinesi Çıktı

Asayiş şube müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da çok sayıda ev ve otomobil hırsızlığı yapan bir şüphelinin peşine düştü. Yapılan incelemede şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Görüntülerde şüphelinin evlere girdikten sonra hızla hırsızlık yaparak kaçtığı görüldü. Polis bu görüntülerin izini sürerek önce şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu şüpheli İ.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli İ.Ü.'nün daha önceden 26 suç kaydı bulunduğu, ayrıca daha önce işlediği suçlardan toplam 19 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Emniyette yapılan sorgusunda şüphelinin 9 ayrı ev ve oto hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA