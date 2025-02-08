CHP'li Başarır'dan 'Doğum Yardımı' Eleştirisi! Alışverişe Çıkarak Tepki Gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı alışverişle ilk çocuk için tek seferliğine verilecek 5 bin liralık doğum yardımının yetersizliğine dikkat çekmek için CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici ile alışverişe çıktı. Emzikten, bebek arabasına en düşük fiyatlarla ilk çocuk için gerekli ürünler alışverişi yapan Başarır, 5 bin liralık yardımın, ilk ihtiyaçların bile ancak yüzde 18’ini karşıladığını vurguladı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ederek, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin liralık doğum yardımını duyurmuştu. Yardım yetersizliğine vurgu yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı alışverişle yardıma eleştirilerde bulundu. Başarır, Türkiye'nin en uygun fiyatlı mağazasında, bir bebeğin ihtiyaç duyacağı ürünlerin toplamda 27 bin 987 TL tuttuğunu belirtti. Bu ürünler arasında emzikten bebek arabasına kadar çeşitli gereksinimlerin yer aldığını ifade eden Başarır, "Hastane masrafları ve doktor giderleri dışında yeni doğan bir çocuk için yapılması gereken ilk alışveriş tutarı bu. En uygunu bir de bu" diyerek tepkisini dile getirdi.

BAŞARIR VE BİLİCİ ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Hükümet, doğurganlık oranının 1,51'e düşmesinin ve nüfus artışındaki azalmaların etkisini azaltmak amacıyla, 13 Ocak'ta doğum yardımlarını açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu'ndan ödenecek olan 5 bin liralık yardımın ilk çocuk için verileceğini duyurmuştu. Ancak, CHP’li Başarır, Adana Milletvekili Bilal Bilici ile birlikte gerçekleştirdiği alışverişte, bir bebeğin temel ihtiyaçları için gerekli ürünleri alarak, bu yardımın ne kadar yeterli olduğunu test etti.

İHTİYAÇLARIN YÜZDE 18'İNİ KARŞILIYOR

Başarır ve Bilici'nin alışveriş listesinde, yeni doğan seti, banyo seti, küvet, uyku seti, bebek bezi, mama sandalyesi, bebek arabası, emzik, pudra, biberon ve ıslak mendil gibi temel ürünler yer aldı. Bu alışverişin toplam maliyeti 27 bin 987 TL'yi bulduğunu belirten Başarır, 5 bin liralık yardımın sadece ihtiyaçların yüzde 18'ini karşılayabildiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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