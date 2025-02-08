Kapalıçarşı'da 9 Milyar TL'lik Dev Vurgunda Flaş Gelişme

İstanbul Kapalıçarşı'da 93 paravan şirketle 9 milyar TL değerinde yasa dışı geliri dolaşıma soktuğu belirlenen şebekeye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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Kapalıçarşı'da 9 Milyar TL'lik Dev Vurgunda Flaş Gelişme

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para operasyonlarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı’da bir holdinge bağlı 8 ana şirket üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla gerçekleştirilen 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade verip 2 milyon lira üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak başka kişilere verdiği yönünde savunma yapan 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 20 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında da 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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