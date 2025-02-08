Otomobil Evin Bahçesine Uçtu

Ataşehir’de yokuş aşağı hızla inen cip, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle bir evin bahçesine uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay anında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

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Otomobil Evin Bahçesine Uçtu

Ataşehir İnönü Mahallesi Yeşil Sokak'ta saat 10.30 sıralarında hızlı bir şekilde seyreden 34 CAP 542 plakalı cipin sürücüsü yokuş aşağıya inerken yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan aracın sürücüsü ambulans ekipleri tarafından hastaneye götürülürken şans eseri evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olaya şahit olan Serdar Ünlütaş, "Biz de 250-300 metre ileride oturuyoruz. Birden çığlık sesleri gelmeye başladı, biz intihar vakası gibi bir olay var sandık. Geldik trafik kazasıyla karşılaştık, muhtemelen buradan hızla gelirken virajı alamıyor, yağmurun etkisiyle araç kontrolden çıkıp kaymış. Çok şükür ölü haberi yok, o da ambulansta gereken arkadaşlar ilgileniyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası kaza Ataşehir İstanbul
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