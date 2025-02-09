Osmaniye'de Korkutan Orman Yangını
Osmaniye'de orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri alevler kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması yapılacak.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 2 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.
Kaynak: AA
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