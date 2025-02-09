Osmaniye'de Korkutan Orman Yangını

Osmaniye'de orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri alevler kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması yapılacak.

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Osmaniye'de Korkutan Orman Yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 2 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

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Kaynak: AA

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