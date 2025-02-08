Muğla’da Orman Yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.
Yangın, Menteş Mahallesi Yusufca Mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA