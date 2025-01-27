Yıldırım Düştü, Orman Yangını Çıktı

Yangın, dün gece Senitalanı Yaylası Gelendost Yangın Kulesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Aksu Orman İşletme Şefliği ekipleri, çevre sakinlerinin de desteğiyle alevlere müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayın ardından yetkililer bölgede inceleme başlattı.

Kaynak: İHA