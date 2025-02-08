Kuyumcuda Milyonluk Soygun! Plastik Kasalarla Taşıdılar

Tekirdağ'da girdikleri kuyumcudan 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar. Şüphelilerin çaldıkları ziynet eşyalarını getirdikleri plastik kasalara doldurdukları görüldü.

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Kuyumcuda Milyonluk Soygun! Plastik Kasalarla Taşıdılar

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Gürsel Paşa Caddesi'ndeki kuyumcudan geçen yıl 27 Aralık'ta, 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızların İstanbul'dan sabaha karşı sahte plakalı araçla geldiği ve yüzlerini kar maskesi ile kapatıp, silahlı oldukları belirlendi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, eş zamanlı baskınlarla 9 kişiyi yakaladı.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER...

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; ruhsatsız 1 kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör, 82 fişek, 2 tabanca, tabancalara ait 3 şarjör, 169 tabanca fişeği, 23 keskin nişancı tabanca fişeği, 64 bin 500 TL, çeşitli ziynet eşyaları, altın bileklikler ve altın kolyeler, soygun ve saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet kaskı, 2 kar maskesi, 4 çift eldiven, suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, çeşitli isimler adına düzenlenmiş banka kartları, dizüstü bilgisayar, 3 harici disk ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PLASTİK KASA DETAYI

Diğer yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; plastik kasalarla otomobilden inen hırsızların kuyumcunun kepengini açıp, girdikleri ardından ellerine geçen tüm ziynet eşyalarını kasalara doldurdukları görüldü.

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Kaynak: DHA

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Kuyumcu Tekirdağ Hırsızlık
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