Dairenin Önündeki Ayakkabıyı Çaldı, Yerine Terlik Bıraktı

Siirt'te bir kişi dairenin önündeki ayakkabıyı çalarak yerine terlik bıraktı. Hırsızlık güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dairenin Önündeki Ayakkabıyı Çaldı, Yerine Terlik Bıraktı

Siirt’te kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanda dairenin önünde bulunan ayakkabıyı çalarak yerine terlik bıraktı. Şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 17.00 sıralarında Kooperatif Mahallesi Abdurrezzak Ceylan Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmana giren kapüşonlu hırsızlık şüphelisi, 3'üncü katta Samet Diriarın'a ait apartman dairesinin önüne geldi.

Diriarın’a ait ayakkabıyı çalan şüpheli, yerine siyah poşette getirdiği terlikleri bıraktı. Şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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