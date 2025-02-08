Engelli Kardeşlerini Bulana Para Ödülü Verecekler

Manisa'nın Alaşehir'in Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Vural (61), 1 Ocak saat 15.30 sıralarında 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Vural'ın akşam eve dönmemesi üzerine birlikte yaşayan ağabeyi Mustafa Vural (67), polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Vural'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından Hasan Vural'ın en son aynı gün Salihli Tren Garı'nda görüldüğü tespit edildi. Ağabey Mustafa Vural, kardeşini bulan ya da yerini bildiren kişiye 50 bin TL ödül vereceklerini bildirdi.

'HERKESİN KAPISINI ÇALIYORUM'

Manisa ve İzmir'de kardeşinin fotoğraflarını gösterip, kapı kapı dolaşarak gören olup olmadığını sorduğunu dile getiren Mustafa Vural, "Kardeşim en son Salihli Tren Garı'nda güvenlik kameralarında görüldü. O günden sonra ona ne olduğunu kimse bilmiyor. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu var. Umutlarımız tükenmişti ancak bir tanıdığımız 10 gün önce kardeşimi İzmir Basmane'de gördüğünü söyledi. İzmir'de ararken bir vatandaş fotoğrafa bakıp, 'Bu kişiyi arama, senden akıllıydı. 10 gün önce buralarda gördüm' dedi. Kimsesizlerin yemek yediği yerlere ve Basmane Polis Karakolu'na gittim, kayıp başvurusunda bulundum. Kardeşimi görenlerden yardım istiyoruz. Onu bulan ya da yerini bildiren kişiye 50 bin TL ödül vereceğiz" dedi.

'KENDİ BAŞINA YAŞAYAMAZ'

Abla Emine Okyay (66) ise "Her tarafa kayıp ilanları yapıştırdık. İlk günlerde telefonlar geliyordu ama artık arayan da yok. Kardeşim engelli, kendi başına yaşayamaz. İnsanlardan sigara ya da para ister, verirlerse alır, vermezlerse almazdı. Ama yiyecek ya da kıyafet alacak bilinci yok. Kıyafetlerinin değişmesi lazım, bu kadar süre aynı kıyafetlerle duramaz. Ölü ya da diri, bir haber almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA