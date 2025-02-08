Engelli Kardeşlerini Bulana Para Ödülü Verecekler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolan yüzde 80 zihinsel engelli Hasan Vural (61) 38 gündür aranıyor. Ailesi, Hasan Vural'ı bulan veya yerini bildiren kişiye 50 bin TL ödül vereceklerini duyurdu.

Son Güncelleme:
Engelli Kardeşlerini Bulana Para Ödülü Verecekler

Manisa'nın Alaşehir'in Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Hasan Vural (61), 1 Ocak saat 15.30 sıralarında 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Vural'ın akşam eve dönmemesi üzerine birlikte yaşayan ağabeyi Mustafa Vural (67), polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Vural'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından Hasan Vural'ın en son aynı gün Salihli Tren Garı'nda görüldüğü tespit edildi. Ağabey Mustafa Vural, kardeşini bulan ya da yerini bildiren kişiye 50 bin TL ödül vereceklerini bildirdi.

Engelli Kardeşlerini Bulana Para Ödülü Verecekler - Resim : 1

'HERKESİN KAPISINI ÇALIYORUM'

Manisa ve İzmir'de kardeşinin fotoğraflarını gösterip, kapı kapı dolaşarak gören olup olmadığını sorduğunu dile getiren Mustafa Vural, "Kardeşim en son Salihli Tren Garı'nda güvenlik kameralarında görüldü. O günden sonra ona ne olduğunu kimse bilmiyor. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu var. Umutlarımız tükenmişti ancak bir tanıdığımız 10 gün önce kardeşimi İzmir Basmane'de gördüğünü söyledi. İzmir'de ararken bir vatandaş fotoğrafa bakıp, 'Bu kişiyi arama, senden akıllıydı. 10 gün önce buralarda gördüm' dedi. Kimsesizlerin yemek yediği yerlere ve Basmane Polis Karakolu'na gittim, kayıp başvurusunda bulundum. Kardeşimi görenlerden yardım istiyoruz. Onu bulan ya da yerini bildiren kişiye 50 bin TL ödül vereceğiz" dedi.

'KENDİ BAŞINA YAŞAYAMAZ'

Abla Emine Okyay (66) ise "Her tarafa kayıp ilanları yapıştırdık. İlk günlerde telefonlar geliyordu ama artık arayan da yok. Kardeşim engelli, kendi başına yaşayamaz. İnsanlardan sigara ya da para ister, verirlerse alır, vermezlerse almazdı. Ama yiyecek ya da kıyafet alacak bilinci yok. Kıyafetlerinin değişmesi lazım, bu kadar süre aynı kıyafetlerle duramaz. Ölü ya da diri, bir haber almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Manisa kayıp
Son Güncelleme:
3 İl İçin Kritik Uyarı: Ege Denizi'ndeki Depremler İçin Korkutan 2 Senaryoyu Açıkladı Ege Denizi'ndeki Depremler İçin Korkutan 2 Senaryo
Kopartılan Elektrik Kabloları Patladı Kopartılan Elektrik Kabloları Patladı
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Oğlu Mülakata Hazırlanıyordu: Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti
Altın Fiyatları Tahmini bu Kez Mahfi Eğilmez'den: Gram Altın mı Mevduat Faizi mi? Fırtına Yaklaşıyor, Çarşamba'ya Dikkat! Mahfi Eğilmez'den Altın Fiyatı Tahmini
Ankara Kulisleri Bu İddiayı Konuşuyor: Tarih Verildi, Kabine Diken Üstünde! 4 Bakana Çizik Tarih Verildi, Kabine Diken Üstünde! 4 Bakana Çizik