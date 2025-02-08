Kopartılan Elektrik Kabloları Patladı

Avcılar’da bulunan boş bir binanın önündeki kaldırımda koparılan elektrik kabloları peş peşe patladı. Kıvılcımlar saçan kablolara itfaiye ekibi müdahale ederken, ekipler elektrik idaresine durumu bildirdi.

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Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı.

Yıkım kararı alınan binanın işlemleri henüz tamamlanamazken, tamamen boş kalan bina evsizlerin uğrak noktası haline geldi.

Binanın duvarlarındaki elektrik kablolarını söküp çıkaran ve bunları ateşe verenler sebebiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Kopartılan Elektrik Kabloları Patladı - Resim : 1

İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılmak üzereyken, bina önündeki kaldırımda yer alan elektrik kabloları peş peşe kıvılcımlar saçarak patladı. İtfaiye ekipleri, bir süre daha bekledikten sonra elektrik kurumunu bilgilendirdi. Binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Kopartılan Elektrik Kabloları Patladı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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