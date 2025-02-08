Ankara Spotçular Çarşısında Yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan spotçular çarşısında bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. 2 dükkanda hasar oluştu.

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan spotçular çarşısında yer alan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İkinci el eşyaların alım satımında uğrak noktalardan biri olan çarşı içerisindeki çıkan yangın kontrol altına alındı. 2 dükkanda hasar oluştu. Esnaf Adnan Özkaya, "İçeride kaynak çalışması yapılıyordu. Dumanlar çıktığını gördük. Önce kendimiz müdahale ettik. Baş edemeyince itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye geldi ve söndürdü. İnsan sağlığına dair bir kaybımız çok şükür yok. Sadece maddi hasara sebep oldu" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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