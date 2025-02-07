Yangın Felaketi Sonrası Akılalmaz Öneri! Turizmcilerden Acentelere Rant Kapısı: 'Denetimi Onlar Yapsın'

Bolu Kartalkaya’daki 78 kişinin ölümüne neden olan yangın felaketinin ardından yetki tartışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Belediyesi'nin düzenlediği itfaiye raporlarının "olumlu" olduğunu söylerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise itfaiyenin, 2007'den beri herhangi bir olumlu rapor düzenlemediğini, tesisin belediyenin yetki sınırları dışında yer aldığını, ruhsatlandırma ve denetim yetkisinin bakanlığa ait olduğunu dile getirdi.

Uzmanlara göre denetimlerde bakanlık, belediyeler ve itfaiyeler birinci derecede sorumlu tutulurken yetki tartışmalarına TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da katıldı. Bağlıkaya Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – EMITT fuarında akılalmaz bir öneri sundu.

“ACENTELER DENETLESİN”

TÜRSAB Başkanı otellerdeki güvenlik tedbirlerini, yolcunun sorumluluğunu üstlenen tur operatörleri ve seyahat acentelerinin denetlemesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda yolcunun güvenliğiyle ilgili konularda tur operatörleri ve seyahat acentelerinin kritik bir rol üstlendiğine vurgu yapan Bağlıkaya, “Dünyanın her yerinde yurt dışından tur operatör tek tek oteli gelir inceler. Kendine göre bir biçimde düzenleme ister. Bu Türkiye’de yerli turist taşıyan arkadaşlar tarafından uygulanan bir şey değil. Belki de bir standardı olmadığı için” açıklamasını yaptı.

“YANGIN TÜRKİYE TURİZMİNE CİDDİ ZARAR VERDİ”

Birleşik Krallık'taki seyahat acenteleri ve tur operatörleri tarafından kurulan güvenlik kurallarını dikkate alarak acentelerin dikkat etmesi gereken kriterler içim bir doküman yayımlayacaklarını belirten Bağlıkaya şunları söyledi:

“Tesislerin niteliklerine yönelik yönetmelik 58 kez değiştirilmiş. Yangın felaketinin yaşattığı acıların yanında Türkiye turizmine de ciddi zarar verdi. Turizmde güvenlik her şeyden daha önemli. İçinde insan ihmali barındıran şeyler anlaşılabilir değil. Rakip ülkelerimiz günlerce ‘Türkiye güvenli değil’ diye yayın yaptı. Ayağımıza çelme takmak için yer arıyorlar. Bütün otel denetimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın altına girmesi ayrı bir yükü artırdı.”

Kaynak: Haber Merkezi