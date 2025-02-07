Borsa İstanbul Haftanın Son Gününde Yatay

Borsa İstanbul dün kazançlarını yüzde 1'in üzerine taşırken haftanın son işlem gününe yatay bir seyir ile giriş yaptı.

Borsa İstanbul Haftanın Son Gününde Yatay

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.839,51 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,64 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.839,51 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

BORSA GÜNÜ YÜZDE 1,2 DEĞER KAZANCI İLE KAPADI

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında BoE'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 seviyelerinin destek, 9.900 ve 9.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler
Borsa Borsa İstanbul
Deprem Bölgesi için 2,6 Trilyon Liralık Kamu Harcaması Deprem Bölgesi için 2,6 Trilyon Liralık Kamu Harcaması
Küresel Piyasalarda ABD İstihdamı Bekleyişi Küresel Piyasalarda ABD İstihdamı Bekleyişi
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek
Çarpıcı CHP Kulisi: Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Yedek Aday' Çıkışı Mansur Yavaş'tan 'Yedek Aday' Çıkışı
Mehmet Şimşek Talimat Verdi, Gelir İdaresi'nden 81 İle Yazı! Maliye Ekipleri Kasada: Yüzde 20 Fark Olan İzaha Gidecek Şimşek Talimat Verdi, Kasada Artık Onlar Var
Canlı Yayında İsyan Etti! Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Şok Suçlamalar