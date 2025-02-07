SON DAKİKA: Yılın ilk Enflasyon Raporu Açıklandı! Karahan 'Hesaba Katmamıştık' Dedi: İşte 2025 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. Karahan, TCMB'nin 2025 yıl sonu enflasyon tahminini duyuracak. 2024 son raporda enflasyonun bu yıl yüzde 14’ten 21’e yükseldiği belirtilmişti.

2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltildi. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini son rapordaki yüzde 12 seviyesinde korundu. 2027 içinse yüzde 8'e geriledikten sonra yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağı belirtildi.

İşte Karahan’ın konuşmasından satırbaşları:

İç talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini, enflasyonun ana eğiliminin düşüş trendinde olduğunu değerlendiriyoruz. Küresel ticaret politikalarına dair belirsizlik son dönemde yükseldi. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüsü korundu. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor. Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor. Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor. Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor.

Çıktı açığı önümüzdeki dönemde negatif seyretmeye devam edecek. Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengesi seyir sürecek. Talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde. Korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor. Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor. Cari işlemler dengesindeki olumlu seyir devam ediyor.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz, ancak söz konusu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacaktır.

Ana eğilim Ocak ayında ise öngörülerimizle uyumlu geldi. Ana eğilim Ocak ayında ise öngörülerimizle uyumlu geldi. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu.

Enflasyonun ana eğiliminin ilk çeyrekteki artış sonrası ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını öngörüyoruz. Ocak ayında zamana bağlı fiyatlama yapılan kalemlerdeki enflasyon öne çıktı. Hizmet enflasyonu kademeli olarak güç kaybediyor.

KİRALAR İÇİN AYRI PARAGRAF AÇTI

Kira enflasyonu yavaşlıyor. Kira enflasyonunun yüksek olmakla beraber yavaşlama eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ocak ayında aylık kira enflasyonundaki dönemsel artış, kira sözleşme yenileme oranındaki yükselişten kaynaklanıyor. Üretici enflasyonundaki zayıflama temel mallarda enflasyonu olumlu etkiliyor. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğiliminde bulunuyor.

Üretici enflasyonundaki zayıflama temel mallarda enflasyonu olumlu etkiliyor.

Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğiliminde.

PARA POLİTİKASI

Para politikasındaki kararlı duruşumuzla beklentilerdeki düzelme devam edecek.

Sıkı parasal duruşu koruyoruz. Parasal aktarım etkinliğini makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle destekliyoruz.

Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Likidite koşullarını yakından izliyoruz. Sistemdeki fazla likidite sterilize ediliyor.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeyi sürdürüyor.

TÜKETİCİ KREDİSİ MESAJI

Tüketici kredi artışı büyüme sınırları ile uyumlu. Tüketici kredi büyümesinin ılımlı bir patikada kalmasını sağlayacağız. Politika faizindeki 5 puanlık indirim mevduat ve kredi faizlerine beklentilerimizin üzerinde yansıdı.

TL'ye olan ilgi ve güven devam ediyor. Tüketici kredi artışı büyüme sınırları ile uyumlu.

KKM'de azalış devam ederken, TL talebi güçlü seyrediyor. KKM'den dövize dönüş sınırlı.

KKM'yi yıl içerisinde tüzel kişileri önceleyecek şekilde sonlandırmayı planlıyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz rezervlere olumlu yansıyor. Önümüzdeki dönemde sermaye girişleri küresel gelişmelere bağlı olarak oynaklık gösterebilir. Sermaye girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor.

SORU - CEVAP

“Revizyonda yönetilen yönlendirilen etkisi 1,7 puan gözüküyor. Büyük kısmı sağlık harcamaları nedeniyle mi? Tahminde ocak için aralıkta orta nokta 5 gibi gözüküyor. Gerçekleşme uyumlu gözüküyor ama revizyon da var. Tahminden daha mı iyi oluyor? Son PPK metninde de ocak enflasyonunu tahminimizle uyumlu bekliyoruz demiştiniz, bundan mı kaynaklı?”

Para politikasında sıkılığı belirlerken her zaman ana aracımız politika faizi, bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da aynı olacaktır. Revizyonun yukarı yönlü olması ya da yüksek olması herhangi bir şekilde para politikasında duruş değişikliğine işaret etmiyor, herhangi bir şekilde gevşeme sinyali içermiyor. Eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Ama Kasım ayı raporunda sağlık güncellemesini hesaba katmamıştık. Bu ekstra olarak geldi. Ocak enflasyonu bizim beklentilerimizle uyumlu geldi, tam beklentimiz yüzde 5,1 idi.

"Faiz indirimini ilerleyen toplantılarda pas geçmeniz söz konusu olur mu?"

Kararlarda talepte dengelenme fiyatlama davranışlarındaki değişimleri gözlemliyoruz. Reel sektör ve hane halkı katılığına bakıyorduk. Beklentilerde gerileme görüldü. İndirim için alan açıldı. Otopilotta değiliz. Veri odaklı gidiyoruz. Belli bir alan var ama ihtiyatlı olmak önemli. Görünümü bozmayacak şekilde hareket edeceğiz. Her türlü seçeneği adımların büyüklüğü ya da durmak olarak her türlü değerlendiririz.

"Politika faizindeki indirim mevduat ve kredi tarafına beklentilerin üzerinde yansıdı. Son stopaj artımıyla üstü örtülü faiz indirimi oldu mu?"

Beklentilerle uyumlu yansıdı demek istedim. Örtülü faiz indirimi olarak yorumlayanlar oldu. Bankacılığın fonlama maliyetini değiştiren bir unsur değil. Sıkılaşma ya da gevşeme değil. Mevduat fiyatlamalarını etkiliyor. Dolarizasyonda ciddi bir değişim gördük. Bu konuda makro ihtiyati düzenlemeler de var. Bankalar TL’ye geçiş yönünde hareket ediyor. Stopaj artışının dolarizasyona dönüşü tetikleyeceğini düşünmüyorum.

"ABD’de Trump’ın olası etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Fed de indirimlere ara verdi. Hedefleri değiştirecek düzeyde olur mu?"

Kesin olarak bildiğimiz belirsizliklerin yüksek olduğu. İkinci bilinen de doların güç kazanacağı. Bu korumacı politikalar uygulanırsa faizler enflasyonist etkisiyle yüksek kalacak. Ne olacağı detaylara da bağlı. Ne uygulanacak ne ölçüde uygulanacak diğer ülkeler ne şekilde karşılık verecek bilinmiyor. İlk Trump dönemini inceledik. O döneme baktığımızda ABD’nin Çine uyguladığı vergilerle TR’nin Pazar kazandığını gördük. Neyin nasıl uygulanacağı önem arz ediyor. Gelişmekte olan ülkelere sermaye akışları etkilenebilir. Bizim için enflasyon görümümü açısından temel sorunumu halen yurt içi kaynaklı. Halen içerideki katılık bizim için daha öne çıkan riskler. İhtiyatlı duruşun bir miktar daha da önem kazandığını değerlendiriyoruz.

"Merkez bankası altın alımlarında artış var. Rezervlerde metalleşme eğilimi devam eder mi cari dengeye etkisi ne olur?"

Rezerv politikamızda piyasa koşulları elverdiği ve enflasyon hedefleriyle çelişmediği müddetçe epeyce mesafe kaydettik. Tam olarak rezerv yeterliliğine eriştiğimizi söyleyemeyiz. Geçen yıl ocak ayında 726 ton altın rezervimiz vardı şimdi 765 ton oldu. Fiyatlar da etkiledi. geçen yıla göre yavaş olacaktır.

"Rezervlerde bir hedef var mı? Bu da bir maliyet. Kur atağı bekler misiniz? Geçen yıl enflasyonun yarısına bile varmadı kurlardaki değerlenme. Bu yıl enflasyon üzerine çıkar mı? İhracatçıların kur bozdurma devam eder mi?"

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, "Rezervlerdeki son dönemdeki gelişmede risk var mıdır? Herhangi bir rezerv hedefi yok. Mart ayıyla swap hariç net rezervlerde 130 milyar dolarlık iyileşme oldu. Kompozisyonda iyileşme oldu. Yurt içi yerleşiklerin pozisyonu daha düşük kalırken, TL cinsi pozisyonda ağırlıklı tahvillerde olduğu ve ilginin arttığı görülüyor. Bundan yol açıklarsak potansiyel risklerle önemli faktör yurt içi yerleşikler TL’ye güven devam ettikçe olası sermaye çıkışları ya da baskı endişe yok. İhracatçı dövizlerinde oran 40’tan 30’a indi. Döviz piyasasında sağlıklı görünüm bekliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi