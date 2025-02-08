Vicdanları Sızlatan Olay... 25 Günlük Bebeği Sokağa Terk Ettiler
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 25 günlük bir bebek sokakta terk edilmiş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, bebeği terk eden kişi ya da kişileri tespit etmek için inceleme başlattı.
İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'tan saat 10.30 sıralarında geçen bir vatandaş, terk edilmiş bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği teslim alarak ambulansla hastaneye kaldırdı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Henüz 25 günlük olduğu öğrenilen bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu belirtildi. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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