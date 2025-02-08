Kadıköy'de Bir Kafeye Art Arda Silahlı Saldırı

Kadıköy'de bir kafeye iki gün art arda silahlı saldırı düzenlendi. Şahıslar yakalanırken o anlar kameralara yansıdı.

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Kadıköy'de Bir Kafeye Art Arda Silahlı Saldırı

Kadıköy’de Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede 25 Ocak tarihinde saat 05.15 sıralarında yaşanan olayda, plakasız bir otomobille olay yerine gelen şahıslar tarafından kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinde polisin yaptığı çalışmalarda 3 adet 9 milimetre kovan ele geçirildi.
Aynı kafede 26 Ocak tarihinde saat 05.20 sıralarında yaşanan olayda ise yine silahlı saldırganlar tarafından mekana ateş açıldı.

Yapılan çalışmalarda olay yerinde 2 adet 9 milimetre kovan, 1 adet 9 milimetre dolu fişek ele geçirildi. Polis yaptığı kamera çalışmalarında, eylemi motosikletle gelen kasklı 2 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri olaya ilişkin olarak Y.C.B. (18), M.Y. (26), ve M.A.(19) isimli şahısları yakaladı. Şahıslardan birinin bir markette polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Yakalanan şahıslardan Y.C.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.Y. ve M.A. adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, kafeye yapılan silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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