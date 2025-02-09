Manisa’da Halı Fabrikasında Yangın: 5 Saatte Söndürüldü

Manisa’da bir halı fabrikasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin yoğun çalışmasıyla 5 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Fabrikanın büyük bir bölümü zarar gördü.

Manisa’da Halı Fabrikasında Yangın: 5 Saatte Söndürüldü

Demirci ilçe merkezi eski sanayi sitesi Sındırgı yolu üzerinde cami ve otel halısı dokuması yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, halı fabrikasının dokuma bölümü ve halı temizleme bölümünde çıktı.

Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci, Salihli, Selendi, Köprübaşı, Akhisar ve Gördes İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme arazözleri ile de müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Demirci Belediyesine ait su tankerleri ile de ekiplere su takviyesi yapıldı.

Manisa’da Halı Fabrikasında Yangın: 5 Saatte Söndürüldü - Resim : 1

Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İlçe Koordinatörü Melih Kuru da yangının olduğu fabrikaya gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesine ait iş makineleri ile fabrika içerisinde bulunan halı dokumada kullanılan malzemeler vatandaşların da yardımı ile dışarıya çıkarıldı.

Yangın söndürme çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılabilmesi içinde fabrikanın enerji bağlantısı elektrik firması ekiplerince kesildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun gayreti sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangında içeride bulunan halılar, halı yapımında kullanılan malzemeler ve halı dokuma makineleri de zarar gördü. Yangınla ile araştırma ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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