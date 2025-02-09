Facianın Eşiğinden Dönüldü... Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı

Tuzla'da bir binada yaşayan çok sayıda vatandaş neredeyse ölümden döndü. Gece yarısı kolonlardan ses geldiğini duyan vatandaşlar soluğu sokakta aldı. Belediye ekipleri yaptıkları incelemede yıkılma riski tespit etti. Bina apar topar tahliye edildi.

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Facianın Eşiğinden Dönüldü... Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı

Olay, saat 00.30 sıralarında İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. 9 daire ve 2 iş yerinin bulunduğu apartmanın kolonlarından iddiaya göre ses geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk incelemelerde binanın yıkılma riski taşıdığı tespit edildi.

Facianın Eşiğinden Dönüldü... Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı - Resim : 1

Apartman tedbir amaçlı tahliye edilirken yol trafiğe kapatıldı ve AFAD ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Tahliye edilen vatandaşlar ise geceyi geçirmek üzere akrabalarının evlerine gideceği öğrenildi.

Facianın Eşiğinden Dönüldü... Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı - Resim : 2

'2023 YILINDA TAHLİYE YAZISI YAZILMIŞ'

Tahliye edilen binanın önüne gelerek ekiplerden bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 2023 yılında bölgenin tamamına tahliye yazısını yazıldığını ifade etti.

Facianın Eşiğinden Dönüldü... Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı - Resim : 3

Başkan Bingöl, "Vatandaşlarımız itfaiyeyi arıyor. Biz daha sonra bilgi sahibi oluyoruz. AFAD, itfaiye, polisimiz burada teşekkür ediyoruz. İlk şikayetin üzerine hemen önlemlerimizi aldık, binayı tahliye ettik, mühürledik. Yolu trafiğe kapattık. Çevredeki başka yapıları tahliye etme sürecine başladık. Şu an için kısa süreli kontrolümüzde, taşıyıcı sistemde çok ciddi bir sorun gözükmüyor lakin bölge riskli alan ve 2023 yılında bölgenin tamamına bir tahliye yazısı yazılmış. Tahliye yazısının gereğini de bu vesileyle yerine getirmiş olacağız. Gerekli önlemleri aldık" dedi.

Facianın Eşiğinden Dönüldü... Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı - Resim : 4

'APAR TOPAR ÇIKTIK'

Bina sakini Mehmet Şahin, "Saat 00.00 civarında komşular binadan ses geliyor, tahliye edelim dediler. Biz de apar topar çoluk çocuk çıktık. Sonra belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri geldi. 9 daire 2 dükkan incelemelerin ardından tedbir amaçlı boşaltıldı. Kapsamlı incelemeden sonra karar verilecek" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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