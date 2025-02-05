Kolonlardan Sesler Geldi, 5 Katlı Bina Boşaltıldı

Şanlıurfa'da 5 katlı bir apartmanda panik yaşandı. Bina sakinleri kolonlardan sesler geldiğini söyledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, olası bir faciayı önlemek için binayı boşalttı, doğal faz hattı kesildi ve bina çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Kolonlardan Sesler Geldi, 5 Katlı Bina Boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan 5 katlı Saray Apartmanı'nın kolonlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı. Bölgeye sevk edilen polis, zabıta ve AFAD ekiplerince doğal gaz hattı kesildi, bina etrafındaki araçlar kaldırılarak güvenlik şeridi çekildi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde korkutan olay sonrası bölgede güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek bir facianın önüne geçildi.

Kolonlardan Sesler Geldi, 5 Katlı Bina Boşaltıldı - Resim : 1

KOLONLARDAN SESLER GELDİ

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlarından gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirterek, "Bina sakinleri tarafından içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdular. Güvenlik güçlerini aradılar. Emniyet ve zabıtalar geldi. Polisler tarafından bina boşaltıldı. Yarın ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bina sakinlerine gerekli bilgiyi verecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Meteoroloji Uyarmıştı: Bartın-Amasra Karayolunda Kar Yağışı Meteoroloji Uyarmıştı: Bartın-Amasra Karayolunda Kar Yağışı
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş Alınacak Sahil Güvenlik Komutanlığına Uzman Erbaş Alınacak
ÇOK OKUNANLAR
Kartalkaya Faciasında Yeni Gelişme: 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı Kartalkaya Faciasında Yeni Gelişme! 2 İsim Gözaltına Alındı
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
Abdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk Edildi Abdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk Edildi
Kolonlardan Sesler Geldi, 5 Katlı Bina Boşaltıldı Urfa'da 5 Katlı Bina Boşaltıldı
Meteoroloji Uyarmıştı: Bartın-Amasra Karayolunda Kar Yağışı Meteoroloji Uyarmıştı: Bartın-Amasra Karayolunda Kar Yağışı