Evlerinden Sağ Çıktılar, Yan Bina Üzerlerine Yıkıldı... Depremde Bacağını Kaybeden Minik Hasan Hayata Protezle Tutundu

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi'nde yaşayan işçi Mustafa (25) ve ev kadını Aylin Türk çifti, çocukları Hasan (3) ve İkra (5) ile ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki büyük depremlere 3 katlı evlerinde yakalandı.

Sarsıntıyı hissedip bahçelerine çıkan aileden Mustafa ve kızı İkra yara almadan kurtulurken, Aylin Türk ise yan evin yıkılması sonucu kucağındaki oğlu Hasan ile birlikte enkaz altında kaldı. Yaklaşıp 6 saat boyunca burada yaşam savaşı veren anne ile oğlu, yaralı olarak kurtarılıp, Adana'da hastaneye götürüldü. Ancak minik Hasan, enkaz altında kalan sol bacağını kaybetti. Tedavisinin tamamlayarak taburcu edilen Hasan'a, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde ücretsiz protez takıldı.

"6 SAAT SONRA KURTARILDIK"

Oğlunun kontrolleri için merkeze gelen Aylin Türk, depremin yıl dönümünde o gün yaşadıklarını DHA’ya anlattı. Aylin Türk, "Binanın 3'üncü katında oturuyorduk. Sarsıntıyı hissedince ailece aşağı bahçeye indik. Kızım ve eşim yara almadan kurtuldu. Hasan benim kucağımdaydı, yan taraftaki 2 katlı ev üzerimize yıkıldı. Gözümü açtığımda oğlumla enkaz altındaydık. 6 saat sonra kurtarıldık. O anlarda içimden sadece oğlumu kurtarmak geçti. Ona sürekli 'korkma oğlum, ben buradayım' dedim. Enkazdan çıktığımızda Hasan sol bacağını çoktan kaybetmişti. Hastanede kendime geldiğimde eşim ve kızımın kurtulduğuna sevindim" dedi.

"HER YER KAN REVAN İÇİNDEYDİ"

Tedavi için bir araç ayarlayıp Adana'ya geldiklerini söyleyen Aylin Türk, "Hastanelerden yıkılmayan bir tek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi kalmıştı. Her yer kan revan içindeydi. Orada insanın aklının hayalinin almayacağı şeyler gördük. Sonra araba ayarlayıp gece Adana'ya gittik ve tedavi olduk. Hatay'a dönüp çadır ararken tanıştığımız bir ağabey vasıtasıyla Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi ile tanıştık. Burada Hasan'ın ücretsiz protezini taktırdık. O gün bizim için çok şahane bir gündü" diye konuştu.

"OĞLUMU YÜRÜRKEN GÖRMEK MUCİZE"

Depremin yaşandığı dönem Hasan'ın yeni yeni adımlar attığını söyleyen Aylin Türk, "O tarihlerde Hasan yeni yeni yürüyor, bir şeyler giyip bize mankenlik yapıyor, güldürüyordu. Şimdi hala aynı, yürümeyi çok seviyor. Sağlığı gayet yerinde. Onu bir daha ayakta göreceğimi ummuyordum. Oğlumu yürürken görmek bizim için bir mucize. Bu kurumdan da yardım edenlerden de Allah razı olsun. Şu an yıkılan evimizin enkazını kaldırdık. Oraya koyduğumuz konteynerde yaşıyoruz. Dönem dönem buraya Hasan'ın kontrollerine geliyoruz" dedi.

Öte yandan, Çocuk İyilik Merkezi’nde dün protez kontrolü yapılan Hasan'ın doktorculuk' oynadığı ve ablası İkra'nın oyuncak aletler ile kardeşinin bacağını tedavi etmeye çalıştığı anlar, duygulandırdı.

Kaynak: DHA