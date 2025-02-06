Hatay'a Otomobil Almaya Gittiler Cenazeleri Geldi: Panikle Aradım Ama Telefonu Kapalıydı...

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan binlerce kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden araç almak için Hatay'a giden Eşref Kaya ile oğlu Hazar Kaya da kaldıkları otelde depreme yakalandı. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, yıkılan otelin enkazında baba ile oğlunun cansız bedenine ulaştı.

Baba ile oğlunun cenazeleri, Hatay'dan alınıp, memleketleri Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde toprağa verildi. Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesinde eşi ile yaşayan Fuat Kaya, depremin ikinci yıl dönümünde oğlu ve torununun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döktü.

'İLK GÜN CENAZELERİNE ULAŞAMADIK'

Acılarının halen ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Kaya, oğlu ile depremden 1 gün önce konuştuğunu anlattı.

Depremi televizyondan duyduğunu söyleyen Kaya o günü şöyle anlattı:

"Büyük bir panik içinde telefonla oğlumu aradım ama telefonu kapalıydı. Yanında torunum vardı onu da aradım ancak onun telefonu da kapalı olunca endişelendim. Diğer oğullarım ve eşimle birlikte Hatay'a gitmek için yola çıktık. Depremin ikinci günün sabahında Hatay'a ulaştık. Kaldıkları oteli de torunumun babasıyla birlikte çektiği videoya bakarak öğrendik. İlk gün cenazelerine ulaşamadık.

Depremin üçüncü gününde oğlum Eşref'in cenazesi, kaldığı otelin enkazında çıkarıldı. Yapılan işlemlerin ardından cenazemizi hastane morgundan aldık. Ancak aynı gün torunumun cenazesine ulaşılamadı. Eşref'in cenazesi ile memlekete dönerken Diyarbakır'da torunumun cenazesine de ulaşıldığını öğrendik. Diyarbakır'dan oğlumun ve torunumun cenazesi ile birlikte memlekete dönerek toprağa verdik."

Oğlundan geriye kalan 3 torununu Bağ-Kur emekliliğinden aldığı maaşla okutan Kaya, "Bütün imkanlarımı torunlarım okusun diye seferber ettim. Yüksekova merkezinde tuttuğum evde onları okutuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA