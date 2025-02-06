Elazığ Kar Altında, Onlarca Köy Yolu Kapandı

Kara kış Elâzığ’ı etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle 172 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

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Elazığ Kar Altında, Onlarca Köy Yolu Kapandı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, şehir genelinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Elazığ Kar Altında, Onlarca Köy Yolu Kapandı - Resim : 1

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 131, ilçelerden Maden’de 5, Keban’da 16, Ağın’da 5, Sivrice’de 5 ve Kovancılar'da 10 köy yolu olmak üzere toplamda 172 köye ulaşım kesildi.

Elazığ Kar Altında, Onlarca Köy Yolu Kapandı - Resim : 2

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 97 araç ve 120 personelle köy yollarının ulaşıma açılması için harekete geçti.

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Kaynak: DHA

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