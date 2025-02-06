Elazığ Kar Altında, Onlarca Köy Yolu Kapandı
Kara kış Elâzığ’ı etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle 172 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, şehir genelinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 131, ilçelerden Maden’de 5, Keban’da 16, Ağın’da 5, Sivrice’de 5 ve Kovancılar'da 10 köy yolu olmak üzere toplamda 172 köye ulaşım kesildi.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 97 araç ve 120 personelle köy yollarının ulaşıma açılması için harekete geçti.
Kaynak: DHA
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