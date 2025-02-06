Abdulkadir Selvi 'Dost Acı Söyler' Diyerek AKP'yi Uyardı: İktidara O Alanı İşaret Etti

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde "Dost acı söyler" diyerek AKP'nin yerel seçim başarısızlığına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Selvi, "Toplumsal muhalefet güçleniyor. İktidarın bunu dikkate alması gerekiyor" dedi.

Abdulkadir Selvi 'Dost Acı Söyler' Diyerek AKP'yi Uyardı: İktidara O Alanı İşaret Etti

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, AKP'yi geçerek birinci parti konumuna yükseldi. AKP'de yaşanan düşüş ise parti içinde özeleştirilere neden oldu. O dönem ilk özeleştiriyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti ve bunun ardından kabinede değişikliğe gidilmişti. Şu an ise AKP'nin il kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık oylarının düştüğü kentlere ilişkin dikkat çeken mesajlar vererek AKP'lileri bir sonraki seçimlere hazırlıyor.

'İKTİDARIN BUNU DİKKATE ALMASI GEREKİYOR'

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Anketlerden AK Parti ve CHPye uyarı çıktı" başlıklı köşe yazısında AKP'ye dikkat çeken uyarılarda bulundu. Asgari ücret ve emeklilere zammın AKP'nin oylarını gerilettiğini belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliler ve asgari ücretliler, ekonomik programın tüm faturasının sırtlarına yüklendiği görüşünde. Bu veriler AK Parti’nin yerel seçimlerde başarısız olmasına yol açan nedenlerin başında geliyordu. AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması ve bu sonuçları masaya yatırmasında fayda var. Dost acı söyler. Buna rağmen CHP çare olarak görülmüyor ama toplumsal muhalefet güçleniyor. İktidarın bunu dikkate alması gerekiyor."

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Kaynak: Hürriyet

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