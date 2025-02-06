AK Partili Kurmaylar Gerçek Gündem'e Konuştu: 'Gezici Herkes Hesabını Verecek'

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Gündemde bulunan çeşitli konulara ilişkin Gerçek Gündem’in sorularını yanıtlayan AK Parti kurmayları, önemli değerlendirmelerde bulundular.

GEZİ PARKI İNCELEMESİ

ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım’ın tutuklanması, Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü sanatçıların ifade vermesiyle devam eden sürece ilişkin soruları cevaplayan AK Partili kurmaylar, devlete karşı işlenen bu tip suçlarda zaman aşımının söz konusu olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Devletin anayasal düzenine karşı, seçilmiş hükümetine karşı işlenen suçlarla ilgili olduğu için bir zaman aşımı söz konusu olmaz. Kamu araçların yakan, kamu binalarına zarar veren o dönemde gerçekleşen her türlü olay, her yeni veri ve bilgi ile tekrar araştırılır ve soruşturulur. O dönemde çok enteresan olaylar oldu. Bunları yakalayan polis FETÖ’cü, Çağlayan Adliyesi’nde serbest kaldılar. Adam öldürmeye teşebbüsten gelenler, serbest kaldılar.

'DEVLETİN MÜCADELESİ ASLA BİTMEZ'

Şimdi Ergenekon’u eleştirenler, buna karşı çıkıyor. İşine gelince bunlar normal, gelmeyince başka. Herkes oradaydı, herkes gördü ve yaşadı. Hiçbir tehdit son bulmaz. Her zaman devam eder. Bu yüzden devlet koruyucu tedbirlerini her zaman alır. Dün FETÖ’dür, bugün başka bir şey. Devletin mücadelesi asla bitmez.”

'DÜNYADA ÖRNEKLERİ ÇOK'

Dünyanın her yerinde bu tip olayların yaşandığını vurgulayan AK Partili yetkililer, devletlerin de aynı şekilde tedbir aldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Her ülke de aynı tedbirleri alıyor. Buradaki konunun birkaç ağaç olmadığını herkes biliyor. Mehmet Ali Alabora bunu yazdı ve kaçtı. İngiltere’de yaşıyor. 'Üzerinden kaç yıl geçti' diyorlar. Bakın 12 Eylül darbesi ne zaman yargıya yansıdı. 28 Şubat’ın üzerinden kaç yıl geçmişti. Dünyada da çok örneği var.

'DEVLETİN YAKASINA YAPIŞMASI GÖREVİDİR'

Herkes şunu bilmeli; bu ülkede er yada geç kim devletin ulusal güvenliğine, seçilmiş hükümetine, anayasasına karşı gerek darbe gerekse farklı yöntemlerle ne çevirdiyse, bugün saklanabilir ama ortaya çıktığı gün yargılanır, hesabını verirler. 15 yıl olur, 20 yıl olur, 30 yıl olur. İtiraflarla, belgelerle ortaya çıktığı zaman yargılama tekrar başlar. Bunun zamanı yoktur. Kimse kusura bakmasın, her türlü devletin yakasına yapışması görevidir.”

BOLU'DAKİ OTEL YANGINI

Bolu’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının, tüm Türkiye’nin canını yaktığını belirten AK Partili yetkililer, sorumluluğun mahalli idarede olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Yapı malzemeleri yangına dayanıksız ürünlerden yapılmış. Bu yüzden de söndürmesi uzun sürmüştür. Dolayısıyla gerek inşaat malzemelerinin kullanımında gerekse yangın söndürme sistemleri açısından eğitime ihtiyaç var. Dünyanın her yerinde yangına müdahale yerel idarelerin işidir. Bu genel sistemin bir parçasıdır. Onların yetmediği yerlerde daha özellikli şeylerin devreye girmesi lazım. Yoksa günlerce sürebilir.”

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI VE PKK

DEM Parti İmralı Heyeti’nin yürüttüğü sürece ilişkin soruları da cevaplayan AK Parti kurmayları, Öcalan’ın çağrısının ne zaman yapılacağına ve sonuç olarak ne beklendiğine yönelik soruları ise “Bu süreci dünyanın geldiği nokta üzerinden değerlendirmek lazım” diyerek şöyle değerlendirdi:

“Çağrı gelir, gelmelidir. Ama bir tarih olarak bilgimiz yok. Bekleniyor da. Ancak bunu değerlendirirken, dünyanın geldiği nokta, bölgesel krizler, Suriye’deki gelişmeler, bunu elzem kılmıştır. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla dünya başka bir formata geçti. Bilinmeyen alanlarda kavga var. Biz de bunu görüyoruz. Artık çok farklı yöntemlerle farklı savaşlar ve başka kavramlar devreye girdi. Dünya başka bir şekle savruldu. Biz de bu yönde tedbirler almak zorundayız. Duruma buna göre değerlendirmek lazım.

'TERÖR VE ŞİDDETİ KİM BARINDIRACAK?'

Asıl sorulması gereken, ‘Terör ve şiddeti kim barındıracak?’ soru budur. Geçmişte anlaşılıyordu. Bir kaos vardı. Merkezi otorite gücünü yitirmişti. Terör ve şiddete uygun zemin vardı. Şimdi ise farklı bir dönem başladı. Şimdi kim koruyacak bunları. Terör ve şiddeti kim barındıracak. Nasıl yaşayacaksınız?

Uluslararası hukuk açısından ve meşruiyet açısından artık terör örgütlerinin barınacağı alanlar değildir. Öcalan’ın açıklamasının bu anlamda bir etkisi olur mu? Etkisi olur ya da olmaz. Demokratik sivil siyaset açısından, insanlar yani Suriye halkı çok acılar çekti. Artık Suriye’nin huzur ve güvenliğin sağlanması ilk öncelik olması gerekiyor.”

YENİ YARGI PAKETİ

AK Parti’nin gündeminde “af” yada başka bir şeyin olmadığını da ifade eden yetkililer, önümüzdeki ay TBMM’ye gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Elimizde 3 ayrı kanun var. Bunlara çalışıyoruz. Yargı paketinin mart başında gelmesini bekliyoruz. Toplumda adaletsizlik olarak görülen, trafikte yol kesme, kavga, düğünde ateş etme, yumruklaşma gibi 2 yılın altında olan bazı cezalarda böyle bir algı oluşuyor. Yani cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik bir şey.

Yargılamaya yönelik sürelerin uzamasına yönelik düzenlemeler var. Yani yargılama sürecini hızlandıracak, makul süre sınırı koyacak çalışmalar. Bunu önlemeye yönelik düzenlemeleri de içeren bir çalışma olarak gelecek. Adalet Bakanlığı üzerinde çalışmalara devam ediyor.”

Kaynak: Haber Merkezi