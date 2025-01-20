Yandaş Yazardan Dikkat Çeken Yorum: Terör Örgütü Lideri Öcalan ile Kandil Karşı Karşıya Gelirse Ne Olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki grup toplantısında yaptığı tarihi çağrının ardından, uzun yıllardır ülke gündeminden düşmeyen Kürt meselesiyle ilgili çözüm için bir süreç başladı. İlk olarak İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti heyeti, ardından TBMM'de siyasi partileri ziyaret ederek olumlu bir hava olduğunu ifade etti. DEM Parti heyeti, bugün de ikinci kez İmralı’ya gitmek için başvuruda bulundu.

'ÇAĞRI AÇIK VE NET OLACAK'

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin içinde bulunduğu tarihi süreçte Öcalan'ın ve Kandil'in nasıl hareket edeceğine ilişkin görüşlerini kaleme aldı. Selvi, terör örgütü liderinin ay sonu veya şubat başında silah bırakılması konusunda çağrı yapmasının ve bunun çok açık ve net bir mesaj olmasının beklendiğini belirtti. Açıklamada herhangi bir muğlak ifade olmadan, terör faaliyetlerine son verilmesi konusunda anlaşılır bir dil kullanılması gerektiğini söyleyen Selvi, Öcalan'ın çağrısının muhatabını da yazdı.

ÇAĞRININ MUHATABI KİM?

Abdulkadir Selvi, yazısında, muhatap konusunda "PKK’nın da içinde yer aldığı KCK isimli çatı yapılanmaları var. Öcalan’ın çağrısının KCK yapılanması altındaki tüm birimleri kapsayacağı söyleniyor. KCK yapılanması altında Türkiye’de PKK, Suriye’de PKK-YPG, Irak’taki YPJ’nin de dahil olması amaçlanıyor" ifadelerine yer verdi.

KANDİL SÖYLENENİ YAPACAK MI?

Selvi, Öcalan'ın çağrı yapması durumunda Kandil'in tavrının ne olacağıyla ilgili de şunları yazdı:

"2013-2015 sürecinde de Öcalan silahların bırakılması çağrısı yapmıştı. 21 Mart 2015 tarihli çağrısına, Kandil, Suriye’deki konjonktürü gerekçe göstererek uymamıştı. Şimdi Suriye’deki konjonktür aleyhlerine döndü. Bu gerekçeleri de kalmadı. Bu süreç başladığı günden itibaren Kandil’den olumlu bir yanıt gelmedi. Kandil’deki en güçlü iki isimden biri olan Cemil Bayık, Meclis’te komisyon kurulmazsa, anayasa değişikliği yapılmazsa mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Öcalan’ın böyle bir talebi yok. Öcalan’dan kendilerine bir mesaj ulaşmadığını da söyledi. İmralı ile görüşmenin notlarının ellerinde olduğunu bilecek kadar tecrübeye sahibiz. Yalan söylüyor."

ÖCALAN İLE KANDİL KARŞI KARŞIYA GELİRSE NE OLUR?

Öcalan'ın silahların bırakılması çağrısını yaptığında Kandil'in buna uymaması durumunda ne olacağına da değinen Selvi, Öcalan ile Kandil'in karşı karşıya geleceği ve terör örgütü liderinin kendi kurduğu PKK ile mücadeleye gireceği yorumu yaptı. Hürriyet yazarı, "Eğer Kandil, Öcalan’ın çağrısına uymazsa o zaman kitlelere karşı “Önder Apo” diye, “İmralı’nın iradesi irademizdir” diye propoganda yapamaz. Örgütü kendisini dinlemezse Öcalan, altında örgütü olmayan kağıttan bir kaplana dönüşür. İmralı’da eski bir örgüt lideri olarak gününü doldurmaya devam eder. Kandil, Öcalan’ın çağrısını reddederse onu diri diri İmralı’ya gömmüş olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet