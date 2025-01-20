İkinci İmralı Turu Başlıyor, DEM Parti Başvuruyu Yaptı

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılacak ikinci görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvurusunu yaptı.

BAŞVURUDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Başvuru ilk ziyarette olduğu gibi Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder tarafından yapıldı. Adalet Bakanlığı'nın başvuruyu onaylaması halinde görüşmede bu iki isim yer alacak.

İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretleri esnasında görüşmelerde yer alan Ahmet Türk adına ise herhangi bir başvurunun yapılmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Öcalan'a yönelik çağrısıyla başlayan süreç DEM Parti heyeti ile İmralı arasında yapılan görüşmenin ardından yeni bir noktaya evrilmişti.

Kritik görüşmenin ardından İmralı'ya giden heyette yer alan Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e yerine kayyım atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de dahil olmasıyla, heyet TBMM'de siyasi partilere ziyaretlerde bulunmuştu.

Bu ziyaretler kapsamında DEM Parti'nin İmralı heyeti ilk olarak TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Heyet daha sonra Gelecek Partisi, AKP, Saadet Partisi, CHP, DEVA ve Yeniden Refah Partileriyle bir araya gelmişti. Bu ziyaretlerde AKP hariç bütün partiler genel başkan düzeyinde temsil edilmişti.

Heyet daha sonra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da cezaevinde ziyaret ederek sürece dair gelişmeleri aktarırken, iki ismin görüş ve önerilerini de dinlemişti.

Kaynak: Haber Merkezi