Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meydan Okudu: Getir Sandığı, Adayımız Hazır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu. Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyan Özel, "Getir sandığı, adayımız hazır" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösteren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyan Özel, "Getir sandığı. Partim hazır, adayımız hazır. Alnınızı karışlayacak millet, alnınızı karışlayacağız" ifadelerini kullandı.

'DİMDİK AYAKTAYIZ'

Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Dimdik ayaktayız, korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz. Hakimler, savcılar bir iktidar partisinin memuru haline geldiğinde ne olduğunu hep birlikte yaşıyoruz. CHP olarak yüz yıl önce, tek adam rejiminin yerine demokrasiyi ortaya koyduk.

Yasaklardan kurtulacağını, yolsuzlukla mücadele edileceğini ifade ederek birileri iktidara geldi. Kendisinden önceki hükümetin ortaya koyduğu katı politikalar sonuçlarını vermeye başlamıştı, üstüne de gerçek niyetlerini ustalıkla gizledikleri için 'becerikliymiş' gibi göründüler. İmkan ellerine geçer geçmez yaptıkları ilk iş yargıyı ele geçirmek oldu.

Esas amaçlarının neyi çökertmek olduğunu görelim. Kuvvetler ayrılığının her gün biraz daha azaldığını görmeyen yok. Cem Aydın kardeşimin kurumsal hesaptan yapılan bir paylaşım nedeniyle sabah 8 polis gitti kapısına. Telefon açar çağırırsın. 8 polis kapıya gelmiş. Gözaltı kararı var mı, yok ama fiili gözaltı uyguluyorlar. Zihniyet, polis devleti zihniyeti. Tarihin öyle bir noktasındayız ki burada kuvvetler ayrılığı olabilir mi? Kaddafi de Saddam da tek adamdılar ve hukukun üstlüğüne inanmıyorlardı. O rejimleri çökerttiler.

RIZA AKPOLAT SORUŞTURMASI

Rıza Akpolat'a diyorlar ki sen arsa satmıştın. Niye sattın demiyorlar. Satana değil sattırana bak. O arsa satışından gelen para 4'te 3'ü yıllardır temizlik parası ödenmiyor onu ödeyecekler, geri kalanı maaşların ödenmesi için.

'ADAYIMIZ HAZIR'

Doğrudan ülkeyi yok etmeye ve çökertmeye çalışana şunu söylüyorum; Aracıyı aradan çıkar. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan. Benim partim hazır, ben hazırım, adaylarımız, adayımız hazır. Çıkarsın karşıma alırsın cevabını. Alnınızı karışlayacak millet, alnınızı karışlayacağız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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