Hakkında Soruşturma Açılan Ümit Özdağ'dan İlk Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

'İSTER HAPSE ATIN, İSTER KURŞUNA DİZİN'

Zafer Partisi lideri Özdağ, soruşturma kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

Özdağ, "Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin" ifadeleriyle sözlerinin arkasında olduğunu dile getirdi.

Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz."

Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım.

Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara… pic.twitter.com/1Plq7yla3X — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 20, 2025

Kaynak: Haber Merkezi