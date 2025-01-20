Mansur Yavaş'tan Cem Aydın Tepkisi: Evin İçinde Tweet mi Aradınız?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatılmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tepki gösterdi. Mansur Yavaş, "Bir sosyal medya paylaşımı zaten metinle sabittir. Evin içinde tweet mi aradınız?" diye sordu.

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Mansur Yavaş'tan Cem Aydın Tepkisi: Evin İçinde Tweet mi Aradınız?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.​​​​​​​​​​​​​​

Aydın hakkında başlatılan soruşturmaya tepki yağdı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

'PAYLAŞIM ZATEN SABİT'

Aydın'ın evine yapılan baskını eleştiren Yavaş, "Evin içinde tweet mi aradınız?" diye sordu.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"CHP Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’ın gözaltına alınma şekli ve evine yapılan baskın, hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Bir sosyal medya paylaşımı zaten metinle sabittir; ancak 8 polisle evine baskın düzenlenmesi, evinin aranması akıllara şu soruyu getiriyor; 'Evin içinde tweet mi aradınız?'

Bu tür uygulamalar, adalet duygusunu zedeler ve gençlerimizin hukuk karşısında eşitlik inancını sarsar. Hukuk, güç gösterisi değil, hakkaniyetin teminatıdır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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