CHP Lideri Özel'den Zafer Partisi Lideri Özdağ'a Destek Telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı telefonla arayarak desteklerini iletti.

Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Zafer Partisi liderine telefon geldi.

Özel, Özdağ’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve benzer ‘saldırılar’ altında olduklarını söyleyerek, üzerlerine düşen desteği vermek için hazır olduklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Özdağ, konuya ilişkin ilk açıklamasında, soruşturmanın konuşmanın yapıldığı il olan Antalya ya da yaşadığı kent olan Ankara'da açılmamış olmasına tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi