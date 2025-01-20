Özgür Özel’den İlk 'Cem Aydın' Açıklaması: Recep Tayyip Erdoğan Aracıları Aradan Çıkar

Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma açılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Erdoğan'a aradan aracıları çıkarması gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

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Özgür Özel’den İlk 'Cem Aydın' Açıklaması: Recep Tayyip Erdoğan Aracıları Aradan Çıkar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadaki bir paylaşım nedeniyle Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Özgür Özel “Bütün genel başkan yardımcılarımız adliyede. Güya gözaltı kararı yok. Gözaltı kararı yoksa polis gider ifadeye davet eder, hatta telefon açılıp ifadeye çağırılır. 8 polisle gidip, ifadeye zorla götürüyorlar” diye konuştu.

Özgür Özel’den İlk 'Cem Aydın' Açıklaması: Recep Tayyip Erdoğan Aracıları Aradan Çıkar - Resim : 1

'ARADAN ARACILARI ÇIKAR'

Polislerin eline gözaltı kararı dahi verilmediğini vurgulayan Özel şunları söyledi: Tüm genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, seçilmiş arkadaşlarımız adliyeye gidiyorlar. Anlaşılan daha önce benim kullandığım bir ifadeyi kullanmaktan dolayı suçlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a aradan aracıları çıkarması gerektiğini ifade ediyorum.

Özgür Özel’den İlk 'Cem Aydın' Açıklaması: Recep Tayyip Erdoğan Aracıları Aradan Çıkar - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Cem Aydın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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