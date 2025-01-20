CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı'na Soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.​​​​​​​​​​​​​​

8 POLİSLE GÖTÜRÜLDÜ

CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Taşkın Özer ise sosyal medya hesabından Aydın'ın gözaltına alındığını belirtti. Özer, "İfade özgürlüğüne ve hukuka tahammülsüzlüğün göstergesi olan bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yargıyı; muhalefeti baskı altına almak, siyaseti dizayn etmek için kullananlarla mücadelemiz sürecek" dedi.

Alınan bilgilere göre Cem Aydın evine gelen 8 polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. CHP genel başkan yardımcıları da adliyeye gitti.

GÖZALTI İDDİALARINA YANIT

Aydın'ın gözaltına alındığına yönelik iddialara karşı Başsavcılıktan açıklama yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Aydın'ın gözaltına alınmadığı, ifadeye davet edildiği belirtildi.

Kaynak: AA-ANKA