CHP'de Kritik 'Hazırlık': Toplantı Yapıldı... 'İmamoğlu'nun Adaylığını Duyuralım'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "ihale yolsuzluğu" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanması gündemden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından PM ve MYK üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun da konuşulduğu iddia edildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSİMLERİ GEÇTİ

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu ve vakit geçirilmeden kendisinin cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi görüşü ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı da gündeme gelirken, Özgür Özel, “Önce parti programını ve yöntemini daha sonra adayımızı açıklayacağız” dedi.

Kaynak: Sözcü