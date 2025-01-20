CHP'de Kritik 'Hazırlık': Toplantı Yapıldı... 'İmamoğlu'nun Adaylığını Duyuralım'

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası CHP'de PM ve MYK üyeleriyle yapılan toplantının detayları ortaya çıktı. Hedefin aslen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu, bu nedenle cumhurbaşkanı adaylığının derhal açıklanması görüşü dile getirildi.

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CHP'de Kritik 'Hazırlık': Toplantı Yapıldı... 'İmamoğlu'nun Adaylığını Duyuralım'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "ihale yolsuzluğu" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanması gündemden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından PM ve MYK üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun da konuşulduğu iddia edildi.

CHP'de Kritik 'Hazırlık': Toplantı Yapıldı... 'İmamoğlu'nun Adaylığını Duyuralım' - Resim : 1

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSİMLERİ GEÇTİ

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu ve vakit geçirilmeden kendisinin cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi görüşü ifade edildi.

CHP'de Kritik 'Hazırlık': Toplantı Yapıldı... 'İmamoğlu'nun Adaylığını Duyuralım' - Resim : 2

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı da gündeme gelirken, Özgür Özel, “Önce parti programını ve yöntemini daha sonra adayımızı açıklayacağız” dedi.

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Kaynak: Sözcü

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