Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Seçim Anketinde Dikkat Çeken Sonuç

Türkiye Raporu’nun Ocak ayında yaptığı anketi yayımladı. AKP ve CHP’nin zirve yarışı sürerken yeni kurulan Anahtar Parti’si de sıralamada yerini aldı. Ankette Mansur Yavaş yüzde 5,6 oranla en beğenilen siyasetçi olurken Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 4,8 puanla ikinci sırada yer aldı. "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun da yöneltildiği ankette ilk sıra AKP yüzde 20,9 oy oranıyla birinci parti olurken, onu yüzde 20,6 oy oranıyla CHP takip etti.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Seçim Anketinde Dikkat Çeken Sonuç

Türkiye Raporu Ocak ayında düzenlediği seçim anketleri sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara, “Sayacağım siyasetçileri 1 ila 10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Siyasetçilerin başarı oranlarının yayınlandığı anket sonucuna göre Mansur Yavaş geçtiğimiz aya göre 0,2 yükselişle birinci sırada yer alırken Yavaş’ı 4,8 ile Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip etti.

İşte o sonuçlar:

  • Mansur Yavaş: Yüzde 5,6
  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 4,8
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 4,8
  • Fatih Erbakan: Yüzde 3,8
  • Özgür Özel: Yüzde 3,8
  • Devlet Bahçeli: Yüzde 3,7
  • Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 3,5
  • Ümit Özdağ: Yüzde 3,5
  • Erkan Baş: Yüzde 3,3
  • Muharrem İnce: Yüzde 3,2
  • Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 3,1
  • Tülay Hatimoğulları Oruç: Yüzde 2,7
  • Mahmut Arıkan: Yüzde 2,4

Ayrıca Türkiye Raporu katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu da yöneltti.

Kararsızlar dağıtılmadan önce anket sonuçları şöyle:

  • AKP: Yüzde 20,9
  • CHP: Yüzde 20,6
  • Oy Kullanmayacağım: Yüzde 18
  • Karasızım: Yüzde 13,6
  • DEM Parti: Yüzde 8,2
  • MHP: Yüzde 5,3
  • Zafer Partisi: Yüzde 4,2
  • İYİ Parti: Yüzde 3,5
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,8
  • Anahtar Parti: 1,4
  • Diğer: Yüzde 2,4

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete yansıyan sonuçlar ise şöyle:

  • AKP: Yüzde 30,7
  • CHP: Yüzde 29,9
  • DEM Parti: Yüzde 11,6
  • MHP: Yüzde 8,2
  • Zafer Partisi: Yüzde 6,1
  • İYİ Parti: Yüzde 5,4
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3
  • Anahtar Parti: Yüzde 2
  • Diğer: Yüzde 3,1

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Kaynak: Haber Merkezi

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