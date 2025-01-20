Artvinli Vekil Arhavi'de HES'e Direnen Halkla Dalga Geçti: Ulan Yürümeyin!

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, partisinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çelik'in gündeminde Artvin bölgesinde yapılan maden ve HES projelerine karşı çıkan vatandaşların eylemi de vardı. Çelik, konuşmasında protesto gösterisi düzenleyen vatandaşlara yönelik eleştiriler ifadeler kullandı.

‘HASTALIK HALİNİ ALMIŞ BUNLAR SİZDE’

Çelik, Arhavi'de yapılan HES protestolarını eleştirirken, eylem yapan vatandaşları taklit etti.

Çelik, “Efendim, Arhavi’de maden 'haydi yürüyelim', Arhavi’de HES’ler 'yürüyelim', ulan yürümeyin yazık ayakkabılarınıza diyoruz, yok yine yürüyorlar. Anlamıyorlar, nasıl bir iştir bu ya? Arkadaş, konuşmak varken, karşılıklı istişare varken, sorunlara birlikte çözüm bulmak varken nedir bu inat, ben anlamıyorum. İsyan etmek sizin mesleğiniz mi? Arhavi’de maden yok, olmayacak. 'Yine de yürüyeceğiz', yürü be kardeşim, ne diyeyim ben sana. Bu hastalık halini almış bunlar sizde” ifadelerini kullandı.

Maden Genel Müdürlüğü’nü Artvin’e getirdiklerini belirten Çelik, “Siz gitmeyin dedim, zahmet etmeyin, hepsini ayağınıza getireceğim dedim. Maden Teknik Genel Müdürlüğü Artvin’e geldi, bütün teknik adamlar oturdu ve şimdi soruları sorabilirsiniz, serbest dedim” ifadelerini kullandı.

‘KEŞKE DAHA ÇOK MADEN OLSAYDI’

Artvin’de maden çıkarılan alanın yüzde bir bile olmadığını binde iki olduğunu belirten Çelik, arama ruhsatlı alanın ise yüzde 22 olduğunu ifade etti. Çelik, arama ruhsatlarından sadece 500 tanesinden 1 tanesinin işletmeye döndüğünü dile getirdi.

Çelik, “Keşke Türkiye’de madenler çok olsaydı da memleketin zenginlikleri gün yüzüne çıksaydı ama böyle bir şey yok. Afaki şekilde var olan bazı imkanları başka yerlere çekerek burada olmadık konuları başka yere taşıyorlar. Bu konuda başka şeyler de var, ama şimdi söylemiyorum” ifadeleriyle ülkede daha fazla maden açılması gerektiğini öne sürdü.

Kaynak: ANKA