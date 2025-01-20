Diyarbakır'da İhaleye Fesat Davası, Aziz İhsan Aktaş Detayı

Diyarbakır'da ihaleye fesat karıştırma davası açıldı. 26 şüphelinin olduğu davada Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda tutuklanan ve örgütün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın akrabaları da var.

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Diyarbakır'da İhaleye Fesat Davası, Aziz İhsan Aktaş Detayı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, Diyarbakır'da açılan ihaleye fesat davasında Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın akrabaları da yer aldı.

Dava kapsamında şüpheliler hakkında 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

26 şüphelinin bulunduğu davada Bağlar ilçesi belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu ile eski yardımcısı ve Beşiktaş Belediyesi Mali İşler Müdürü Ferit Tutşi'nin de ismi geçiyor. Dava konusu ihalenin 2019 yılında yapıldığı da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ve Esenyurt Belediyeleri'ne yönelik 'suç örgütü üyeliği', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali” suçlamalarıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatmış ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'la birlikte 23 kişi tutuklanmıştı.

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Kaynak: Habertürk

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