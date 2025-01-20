Sivas'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD ve Kandilli'nin aktardığına göre; Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede hissedilen sarsıntı, saat 08.30'da gerçekleşti.

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Sivas'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak, Kandilli Rasathanesi ise 5 kilometre olarak geçti.

Saat 08.30'da gerçekleşen depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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