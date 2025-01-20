Sivas'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Sivas'ın Ulaş ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak, Kandilli Rasathanesi ise 5 kilometre olarak geçti.

Saat 08.30'da gerçekleşen depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi