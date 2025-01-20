Sivas'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem
AFAD ve Kandilli'nin aktardığına göre; Sivas'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede hissedilen sarsıntı, saat 08.30'da gerçekleşti.
Sivas'ın Ulaş ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak, Kandilli Rasathanesi ise 5 kilometre olarak geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 20, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2025-01-20
Saat:08:30:15 TSİ
Enlem:39.41056 N
Boylam:37.29444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/VrMOp95rcJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 08.30'da gerçekleşen depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 20, 2025
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) https://t.co/rPFxHGMlIw
20.01.2025, 08:30:15 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi
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