Daha Önce de Satışa Çıkarmıştı, Kızılay Bu Kez Fiyatını Artırdı

Deprem zamanı çadır satarak tepkileri üzerine çeken Kızılay, şimdi de tarla satışıyla gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ilanına göre İzmir'in Karaburun ilçesindeki 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmaz 185 milyon TL karşılığında satışa çıkarıldı.

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Daha Önce de Satışa Çıkarmıştı, Kızılay Bu Kez Fiyatını Artırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ilanına göre İzmir'in Karaburun ilçesinde mülkiyeti Türk Kızılay'ına ait olan 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazın satışı için ikinci kez ilana çıktı. 9 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 181 milyon TL'ye satışı gerçekleştirilecek tarla bu kez 185 milyon TL'ye satılacak.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Türk Kızılay Genel Müdürlüğü'ne ait olan toplam 120 bin metre karelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 185 milyon TL olarak belirlenen taşınmazın satışı, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Kızılay'dan İzmir'de Denize Sıfır Zeytin Ağaçlı Tarlayı Satışa ÇıkardıKızılay'dan İzmir'de Denize Sıfır Zeytin Ağaçlı Tarlayı Satışa ÇıkardıGüncel

Kaynak: ANKA

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