Kızılay'dan İzmir'de Denize Sıfır Zeytin Ağaçlı Tarlayı Satışa Çıkardı

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde mülkiyeti Türk Kızılay'ına ait olan 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazın satışı yapılacak. Açık artırma usulü yapılacak satışın muhammen bedeli 181 milyon TL olarak belirlendi.

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Kızılay'dan İzmir'de Denize Sıfır Zeytin Ağaçlı Tarlayı Satışa Çıkardı

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Türk Kızılay Genel Müdürlüğü'ne ait olan toplam 120 bin metre karelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 181 milyon TL olarak belirlenen taşınmazın satışı, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İhale, 14 Ocak 2025 tarihinde Türk Kızılay Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. Türk Kızılay, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu duyurdu.

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Kaynak: ANKA

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