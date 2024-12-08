Altın Kelebek Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte Ödül Kazanan İsimler...

Pantene Altın Kelebek ödülleri 2024 yılında belli oluyor. Kırmızı halı sonrasında davetliler salondaki yerini aldı ve birçok kategoride ödül kazanan isimler açıklanıyor. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla Pantene 50. Altın Kelebek ödülleri ekrana geliyor. Ünlü isimlerin ödül gecesindeki şıklığı kırmızı halıya yansıdı.

İŞTE ÖDÜL KAZANAN İSİMLER

EN İYİ KADIN OYUNCU: DEMET EVGAR (BAHAR) SHOW TV - Demet Evgar’a ödülü Salih Bademci takdim etti.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: MERT YAZICIOĞLU (KIZIL GONCALAR) NOW – Mert Yazıcıoğlu’na ödülü oyuncu Salih Bademci verdi.

EN İYİ DİZİ: İNCİ TANELERİ- KANAL D – İnci Taneleri ekibi adına ödülü Hazar Ergüçlü usta oyuncu Ediz Hun’un elinden aldı.

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR: ALİSA SEZEN SEVER, MELİS MİNKARİ, SÜMEYYE AYDOĞAN, YİĞİT KOÇAK – Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülünü; P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Marka Operasyonları Başkan Yardımcısı Özge Erdem takdim etti.

MESLEKTE 30. YIL ÖDÜLÜ: ATA DEMİRER – Ödülünü sunucu Cem Davran’ın elinden aldı.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: GÜLDÜR GÜLDÜR EKİBİ (SHOW TV) Ödülü ekibi adına Aylin Kontente, oyuncu Selim Bayraktar'ın elinden aldı.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: GİRAY ALTINOK (PRENS/BLU TV) Ödülü Selim Bayraktar verdi.

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: PRENS (BLU TV) - Prens ekibine ödülü Selim Bayraktar verdi

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: MELİSA DURU ÜNAL (LEYLA: HAYAT... AŞK...ADALET... / NOW TV) Ödülü Sinem Kobal verdi.

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: SARP KAAN ALTINÇAPA - (SANDIK KOKUSU / SHOW TV) Ödülü Sinem Kobal verdi.

MESLEKTE 35. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: MÜGE ANLI - Ödülü Kerem Alışık verdi.

MESLEKTE 30. YIL ÖDÜLÜ: ACUN ILICALI - Ödülü Kerem Alışık verdi.

EN İYİ ARABESK KADIN SANATÇI: EBRU YAŞAR - Ödülü Ferhat Göçer verdi.

EN İYİ ARABESK FANTEZİ ERKEK SANATÇI: HAKAN ALTUN - Ödülü Ferhat Göçer verdi.

EN İYİ ŞARKI: ATEŞE DÜŞTÜM - MERT DEMİR & MELA BEDEL - Ödülü Ferhat Göçer verdi.

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: EROL EVGİN - Ödülü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu verdi.

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: MFÖ - Ödülü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu verdi.

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: BÜLENT ERSOY - Ödülü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu verdi.

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI: ESRA EROL'DA (ATV) - Ödülü Bergüzar Korel verdi.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: ROJBİN ERDEN - BERTAN ASLLANİ (YABANİ) NOW - Ödülü oyuncu Damla Sönmez verdi.

EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ: ŞAHSİYET (GAİN) - Şahsiyet ekibi adına ödülü Kerem Çatay ve Onur Saylak, Ebru Özkan'ın elinden aldı.

SİNEMADA EN ÇOK ÖDÜL ALAN: TÜRKAN ŞORAY - Ödülü Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu verdi.

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: EMEL SAYIN

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: EDİZ HUN

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: PERİHAN SAVAŞ

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: İZZET GÜNAY

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: GÖKSEL ARSOY

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: TÜRKAN ŞORAY

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: AHMET MEKİN

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: FİLİZ AKIN

50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: KADİR İNANIR

EN İYİ KADIN SUNUCU: ÇAĞLA ŞIKEL (ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN /NOW TV) - Çağla Şıkel ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın elinden aldı.

EN İYİ ERKEK SUNUCU: AHMET MÜMTAZ TAYLAN (EMPATİ/NTV) Ödülü Cem Davran verdi.

AZERBAYCAN'IN YILDIZI PARLAYANLARI: DENİZ TAJEDDİN - Ödülü Senuber İsgenderli verdi.

AZERBAYCAN'IN YILDIZI PARLAYANLARI: FARİDA ABDULLA - Ödülü Senuber İsgenderli verdi.

AZERBAYCAN'IN YILDIZI PARLAYANLARI: RİLAYA HUSEYNZADE - Ödülü Senuber İsgenderli verdi.

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: HASAN CAN KAYA (KONUŞANLAR/EXXEN) Ödülü Tülin Şahin verdi.

EN İYİ DİJİTAL KADIN İÇERİK ÜRETİCİ: YASEMİN SAKALLIOĞLU - Ödülü Tülin Şahin verdi.

EN İYİ DİJİTAL ERKEK İÇERİK ÜRETİCİ: ALPER RENDE - Ödülü Tülin Şahin verdi.

EVLİLİK TEKLİFİ

En iyi dijital içerik üreticisi kategorisinde kazanan isim Alper Rende oldu. Alper Rende'den sahnede büyük sürpriz geldi. Alper Rende sevgilisi Betül Çakmak'a evlenme teklif etti.

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: MAGAZİN D CUMARTESİ (KANAL D) Ödülü Kelebek Magazin Konseyi Orkun Ün, Ömür Gedik ve Savaş Özbey verdi.

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: CUMARTESİ SÜRPRİZİ (SHOW TV) Ödülü Kelebek Magazin Konseyi Orkun Ün, Ömür Gedik ve Savaş Özbey verdi.

EN İYİ SPOR PROGRAMI: BEIN SÜPER LİG - Ödülü Şansal Büyüka verdi.