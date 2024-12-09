AYM'den Faiz Kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinde yer alan "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" ibaresi iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinin dördüncü, birinci fıkrasının dördüncü cümlesinin iptal edilmesine yüksek mahkeme oy birliği ile hükmetti. İptal edilen dördüncü cümle "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" düzenlemesini içeriyordu.

Kaynak: ANKA