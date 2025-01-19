Sahara Geçidi'nde Yoğun Kar ve Tipi: Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmayı beraberinde getirdi. Şavşat-Ardahan yolu üzerindeki Sahara Geçidi, taşıt trafiğine geçici olarak kapanırken vatandaşkar yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü üyeleri yetişti.

Sahara Geçidi'nde Yoğun Kar ve Tipi: Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Yoğun kar yağışı ve tipi, Şavşat ile Ardahan arasında bulunan Sahara Geçidi'nde etkili oldu. Yağış nedeniyle trafiğe kapanan yolda mahsur kalan araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Yolcu otobüsü ve özel araçların bulunduğu bölgeye, Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü ekipleri ulaştı.
Ekipler, arazi araçlarıyla bölgede kara saplanan araçları halat yardımıyla çekti. Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, offroad ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde mahsur kalan araçlar güvenli bir şekilde bölgeden çıkarıldı.

Yetkililer, kar yağışının devam edeceği ve hava şartlarının zorlayıcı olabileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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