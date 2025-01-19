Sason Cobet Yayla Yolu Erişime Açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde yer alan, kış aylarında bölgedeki vatandaşların kar keyfi için çıktığı Cobet Yayla yolu, kardan temizlenerek vatandaşların kullanımına açıldı.

Sason Cobet Yayla Yolu Erişime Açıldı

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı birçok köy ve mezra yoluyla birlikte, vatandaşların kış aylarında eğlenmek amacıyla çıktığı Cobet Yayla yolunu da ulaşımın da önüne geçmişti.

Sason Cobet Yayla Yolu Erişime Açıldı - Resim : 1

Batman Valisi Ekrem Canalp ve Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın talimatı üzerine harekete geçen Sason İlçe Özel İdare ekipleri, yaklaşık 8 saat süren çalışma ile yayla yolunu temizleyerek vatandaşların erişimine açtı.

Sason Cobet Yayla Yolu Erişime Açıldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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