Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kanyondaki kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı. Keçinin sahibi keçiyi bulunduğu yerden kurtaran ekiplerine teşekkür etti.

Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Dağpınar Mahallesi'nde kanyonda bir keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Keçiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler mahsur kalan keçiye yoğun çalışmanın ardından ulaştı.Ekip tarafından kurtarılan keçinin sahibi herkese teşekkür ederek şunları söyledi: Keçimizin kurtarılması için büyük çaba harcayan ekiplere minnettarız. Onlar sayesinde keçimiz zarar görmeden evimize döndü.

Kaynak: İHA

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