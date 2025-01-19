Samsun'da Otomobil Kamyonetle Çarpıştı, 7 Kişi Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde Ömer Buğra idaresindeki otomobil ile Hannan Güner yönetimindeki panelvan kamyonet çarpıştı.

Kazada, Ömer Buğra ve Hannan Güner ile Fatih Buğra, Yalçın Buğra, Sevcan Arık Eroğlu, Hatice Öykü Eroğlu ve Zeynep Güner olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Buğra'nın Ladik ilçesinde savcı olarak görev yaptığı, yaralı Fatih Buğra'nın ise Kayseri ilinde hakim olarak görev yaptığı ortaya çıktı.