Samsun'da Otomobil Kamyonetle Çarpıştı, 7 Kişi Yaralı

Samsun'da otomobilin panelvan kamyonet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Buğra'nın Ladik ilçesinde savcı olarak görev yaptığı, yaralı Fatih Buğra'nın ise Kayseri ilinde hakim olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Samsun'da Otomobil Kamyonetle Çarpıştı, 7 Kişi Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara kara yolu Mahmutlu mevkisinde Ömer Buğra idaresindeki otomobil ile Hannan Güner yönetimindeki panelvan kamyonet çarpıştı.

Samsun'da Otomobil Kamyonetle Çarpıştı, 7 Kişi Yaralı - Resim : 1

Kazada, Ömer Buğra ve Hannan Güner ile Fatih Buğra, Yalçın Buğra, Sevcan Arık Eroğlu, Hatice Öykü Eroğlu ve Zeynep Güner olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Buğra'nın Ladik ilçesinde savcı olarak görev yaptığı, yaralı Fatih Buğra'nın ise Kayseri ilinde hakim olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

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