Ölüm Döşeğindeki Yaralı Akbabaya Jandarma Eli

Abant Gölü Milli Parkı ile Mudurnu ilçesini birbirine bağlayan yolda jandarma ekipleri devriye görevine çıktı.

Rutin denetim faaliyetlerini sürdüren ekipler, yol kenarında yaralı bir akbaba fark etti. Hayvanın kanadından yaralı olduğunu gören ekipler, ekip aracıyla akbabayı jandarma karakoluna götürdü.

İlçe veterineri Ahmet Baş'ın karakolda kontrollerini yaptığı akbabanın çok kan kaybettiği ve kanadının kırık olduğu belirlendi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı akbaba tedavisi yapılmak üzere jandarma görevlerinden teslim alındı.

Kaynak: İHA